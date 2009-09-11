Савченко: НБУ втягнули у політику і через схеми - у комерцію

11:06, 11 вересня 2009
Політика
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Заступник Стельмаха - в УНІАН

Нацбанк в Україні не є незалежною установою. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив заступник голови НБУ Олександр Савченко, який сьогодні оголосив про свою відставку. "Нацбанк  втягнутий у політику і через деякі схеми - у комерцію", - сказав банкір, пояснюючи свою незгоду з діями керівництва банку. Детальніше - згодом...

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