Савченко: НБУ втягнули у політику і через схеми - у комерцію
11:06, 11 вересня 2009Політика
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Заступник Стельмаха - в УНІАН
Нацбанк в Україні не є незалежною установою. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив заступник голови НБУ Олександр Савченко, який сьогодні оголосив про свою відставку. "Нацбанк втягнутий у політику і через деякі схеми - у комерцію", - сказав банкір, пояснюючи свою незгоду з діями керівництва банку. Детальніше - згодом...
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