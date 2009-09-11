Литвин: епоха соціалізму для України закінчилася

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що події в парламенті є “концентрованим віддзеркалення того, що коїться в країні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з послами країн ЄС, США, Канади, Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова, акредитованими в Україні.

Відповідаючи на запитання представників дипломатичного корпусу щодо нової редакції закону про вибори Президента, В.ЛИТВИН зазначив, що «це закон двох великих фракцій, які відкинули всі пропозиції, які б надали закону цивілізованого вигляду». Говорячи про ймовірне внесення змін до згаданого закону, В.ЛИТВИН висловив думку, що «зміни можливі, але якщо вони будуть вноситися, то не такі, аби закон набув демократичного звучання».

Голова Верховної Ради України висловив сподівання, що «життя не допустить сценаріїв, які виходять за межі здорового глузду». Для цього, сказав він, «потрібно говорити про існуючі загрози і відповідно діяти». Криза засвідчила, що епоха соціалізму для України закінчилася, і тому будівництво держави може відбуватися лише на цивілізаційних підходах. «А вибори повинні стати каталізатором цього», - сказав В.ЛИТВИН.

Керівник українського парламенту висловив переконання, що виборча кампанія має стати змаганням ідей для переходу України в нову якість.

Дипломати, учасники зустрічі, висловили сподівання, що президентські вибори в Україні відбуватимуться на демократичних, правових засадах, адже лише на такій базі можливий розвиток співпраці, зокрема з Європейським Союзом.