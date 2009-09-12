Тимошенко: з першої спроби у нас не вийшло, вийде з другої

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко обіцяє реалізувати ідеали Майдану 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на Майдані Незалежності після завершення концерту, який відкриває всеукраїнський тур “З Україною в серці”.

“Я переконана, що ніякі розчарування, ніякі зневіри ніколи не поселяться в наших серцях. Якщо з першої спроби у нас не вийшло, то вийде з другої. Спортсменам дається три спроби, а у нас все буде з другої”, – сказала Юлія Тимошенко.

За її словами, не можна дати загинути тим мріям, надіям і потужному імпульсу, який розпочався з Майдану кілька років тому.

“Я переконана, що Україна чекає на команду, яка зможе відновити всі наші надії, мрії та найкращі сподівання. Саме для цього ми сьогодні тут, з Україною в серці, в серці з вірою. Переконана, що ми зможемо показати високий клас”,- впевнена лідер БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Майдані Незалежності стартував Всеукраїнський тур “З Україною в серці”.

У музичному турі візьмуть участь: РУСЛАНА, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Ані ЛОРАК, Потап і Настя КАМЕНСЬКИХ, Тіна КАРОЛЬ, Наталка МОГИЛЕВСЬКА, Ірина БІЛИК, гурти ТІК, ТНМК, «Друга ріка», Mad Heads XL.

Після старту в Києві учасники туру вирушать великими і малими містами України.