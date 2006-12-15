Мороз знає, як прийняти бюджет вже наступного тижня

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що бюджетний процес буде завершено до Нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Голова ВР зазначив, що «ми знайдемо такий варіант, який дасть можливість завершити цей процес наступного тижня».

О.МОРОЗ сказав, що «є різні можливості з’ясування позицій по бюджету і прийняття його, підписання президентом не набираючи 300 голосів (300 голосів необхідно ВР для подолання вето президента на закон – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня ц.р. Президент відправив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями. Основною вимогою глави держави є підвищення на 2007 рік планованого мінімального прожиткового рівня для громадян, які втратили працездатність.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня ц.р. Президент відправив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями. Основною вимогою глави держави є підвищення на 2007 рік планованого мінімального прожиткового рівня для громадян, які втратили працездатність.

У даний час ВР розглядає закону про державний бюджет України на 2007 рік із пропозиціями Президента.