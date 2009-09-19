Якби Янукович був прем’єром, міністра Тимошенко вже б за вухо викинув

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про неприпустимість припинення програми газифікації населених пунктів України та надмірного підвищення ціни на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі Херсонської обласної державної телерадіокомпанії.

Політик зауважив, що категорично не погоджується з позицією міністра ЖКГ Олексія КУЧЕРЕНКА, який заявив, що на сучасному етапі здійснювати газифікацію населених пунктів, особливо у сільській місцевості, є економічно недоцільно, і що ця програма більше не виконуватиметься.

“На це я сказав, що це були останні слова в кар’єрі міністра КУЧЕРЕНКА. Якби я був прем’єр-міністром, то я б його за вухо викинув би одразу за ці слова. Адже він не має права говорити “ми” від імені держави. Він просто не дуже великий чиновник, який не повинен робити державну політику”, - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що це свідчить про втрату системи державного управління.

В.ЯНУКОВИЧ висловив впевненість, що в сучасних умовах масштабне переведення народного господарства, економіки, приватного сектору на деякі альтернативні джерела енергії, зокрема, торф чи тирсу, про що заявляє прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, є перспективним, але нереальним проектом.

“Найголовніше – це забезпечити людей газом за доступною ціною”, - підкреслив політик.

У зв’язку з цим він критично висловився про те, наскільки ефективно уряд використовує дешевий газ українського походження, якого видобувається 19,5 млрд. куб.м. у рік.

“Для населення він не повинен бути дорожчим, ніж 60 дол. за 1 тисячу куб. м”, - наголосив лідер Партії регіонів.

Водночас він підкреслив, що для населення ціна на газ не може зростати надмірно без одночасного підвищення пенсій і зарплат.

“Тоді для людей це буде зрозуміло”, - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.