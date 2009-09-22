Литвин: голосувати руками - це краще, ніж повчати ВР «з прекрасного далека»

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що голосування «не картками» приведе до провального результату. Про це депутат заявив у сесійному залі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ЄФРЕМОВА, сьогодні багато людей перебувають у відрядженнях або лікарнях, а оскільки кожен голос у сесійному залі під час голосування за законопроекти про підвищення соціальних стандартів дуже важливий, то необхідно голосувати в стандартному режимі.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що якщо голосувати шляхом вставання і оголошувати про те, підтримуєш законопроект чи ні, то «це свідомо поставити на провальне голосування» запропоновані законопроекти.

У відповідь голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підкреслив, що нормальне рішення, коли кожен народний депутат голосує за себе. За його словами, це краще, ніж учити парламент, як працювати «з прекрасного далека».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці народні депутати вирішили, що будуть голосувати за проекти законів, що стосуються соцстандартів, не за допомогою системи «Рада», а підняттям рук і вголос підтверджуючи свою позицію щодо законопроекту. За дане рішення проголосували 240 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Але проти такого рішення виступили представники фракції Партії регіонів. Спочатку вони вимагали перерви в роботі ВР, а потім заблокували трибуну парламенту. Це відбулося, після того як Верховна Рада не підтримала пропозицію про скасування рішення про зміну способу голосування по законопроектах, що стосуються соціальних стандартів. За дане рішення проголосували 207 з 421 народного депутата, зареєстрованого у залі. Фракція Партії регіонів наполягала, щоб рішення приймалися шляхом голосування картками за допомогою системи "Рада".

Також ВР не підтримала рішення про перенесення розгляду цих законопроектів на четвер, 24 вересня. За це рішення проголосували 19 з 419 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

В. ЛИТВИН закрив засідання ВР.