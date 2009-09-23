Янукович: заборона селянам продавати продукти на ринках - злочин влади

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає «злочином влади» набуття чинності з 1 січня 2010 року закону про «Безпеку і якість продуктів харчування і продовольчої сировини».

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив сьогодні під час робочої поїздки у Полтаву, коментуючи факт, що з 1 січня 2010 року набуде чинності Закон України «Про безпеку і якість продуктів харчування і продовольчої сировини».

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що на сьогодні більшість із селян, які на власних господарствах виробляють продукти харчування, зокрема, йдеться про м’ясомолочну продукцію, що з 1 січня 2010 року їм буде заборонено її продавати з метою отримання доходу.

«Це злочин влади відносно, насамперед, селян, для яких це єдина можливість отримати доходи і виживати. Звичайно, це не можна допустити», - наголосив він.

Він пояснив що зазначений закон ухвалювався у 2005 році на виконання вимог Світової організації торгівлі (СОТ).

«Це означає, що цей уряд повинен був підготувати відповідну програму з метою підготовки, адаптації агропромислового комплексу до виконання цих вимог», - сказав політик.

Водночас він констатував, що жодної програми підготовлено і виконано не було.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, це робиться з метою стимулювання імпорту сільськогосподарської продукції із-за кордону, на чому роблять бізнес близькі до влади політичні сили.

«Ми скасуємо цю норму одразу, як у нас буде створена більшість у парламенті», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.