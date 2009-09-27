Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала жителів Мелітополя Запорізької області з нагоди 225-ї річниці міста. Про це повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

"Квітуче і затишне місто не залишає байдужим нікого, хто хоч раз побував тут. І це – заслуга всіх жителів Мелітополя, за яку вам – щира вдячність і глибока повага. Саме вашими спільними зусиллями створюється неповторний образ міста, зберігається його історія та закладається майбутнє. Адже успіхи міста – це перш за все успіхи його мешканців – героїчних, працелюбних, добрих і чесних людей", - йдеться у привітанні.

Також зазначається, що уряд взяв на себе зобов’язання зрушити з місця комплекс проблем, які накопичувалися в країні роками, в тому числі зробити реальною владу для органів місцевого самоврядування.