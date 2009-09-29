Чи може Ющенко стати конкурентом Тимошенко та Януковичу

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко є ресурсним лідером майбутніх президентських перегонів. Такими є підсумки експертного опитування, проведеного Інститутом антикризових стратегій з 17 по 23 вересня цього року. Респонденти за п’ятибальною шкалою оцінювали готовність кожного кандидата до президентської кампанії за кількома критеріями: ідеологічний, організаційний, фінансовий та можливість використання адміністративного ресурсу.

Юлія Тимошенко стала беззаперечним лідером за всіма напрямками. Зокрема, відповідаючи на запитання «Як Ви оцінюєте готовність кандидата до кампанії в ідеологічному плані?» експерти їй виставили середню оцінку 3,75. Трохи менше набрав Віктор Янукович – 3,01 бали.

«За всіма показникам Юлія Тимошенко та Віктор Янукович мають великий відрив від інших кандидатів. Тому сьогодні можна говорити про певний запас міцності і в лідера опозиції, і в прем’єра. На виході такий запас може дати зростання рейтингу, особливо за рахунок використання організаційного та адміністративного ресурсів. Несподівано високими є оцінки Віктора Ющенка, який, з точки зору ресурсності, може втрутитися у політичну боротьбу», – зазначає співзасновник Інституту антикризових стратегій Катерина Кириченко.

На думку експертів, Ющенко може стати конкурентом Тимошенко та Януковичу з огляду на наявність організаційної структури та можливість застосовувати адміністративні важелі. Решта потенційних кандидатів - Яценюк, Богословська, Тігіпко, Литвин, Симоненко, на переконання експертів, майже не мають шансів для успішної президентської кампанії.

«На фоні всіх інших кандидатів безнадійно виглядає становище Богословської. На думку експертів, вона не готова до виборів ні з ідеологічної, ні з організаційної точки зору. Затаскані гасла про російську мову, помножені на відсутність членів виборчих комісій, дадуть Богословській нуль відсотків», – підкреслює співзасновник Інституту антикризових стратегій Василь Самохвалов.

В опитуванні взяли участь 32 експерти зі сфери політики та мас-медіа.