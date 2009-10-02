Чим загрожує Україні піврічна відсутність міністра закордонних справ

Перший заступник секретаря РНБО, екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО вважає нонсенсом тривалу відсутність в Україні керівника МЗС.

Про це В.ОГРИЗКО сказав в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№182 від 2 жовтня).

“Як професійний, фаховий дипломат скажу, що тривала відсутність міністра закордонних справ - це нонсенс. Його може не бути два тижні, місяць, але ж не півроку!», - заявив він.

За словами В.ОГРИЗКА, у кабінетах міністрів різних держав є різноманітні переліки посад, але у кожному уряді є міністри закордонних справ та оборони. Він наголосив, що це ключові посади, без яких не функціонує державна система. В.ОГРИЗКО нагадав, що Президент України вніс до Верховної Ради подання на нового міністра закордонних справ ще навесні, “а на календарі вже початок жовтня”.

В.ОГРИЗКО вважає, що відповідальність українського політика повинна проявлятися у конкретних діях. “Якщо в нас склалася ситуація, що ми півроку не маємо двох міністрів, то треба робити висновок: комусь вигідно, щоб ця система не працювала”, - додав він.

На запитання, наскільки статус в.о. міністра закордонних справ позначається на роботі української дипломатії, В.ОГРИЗКО відповів, що з формальної точки зору, якщо в. о. міністра бере участь у конференції чи переговорах, то все це приймається. “Але дипломатія - настільки тонка річ, вона настільки побудована на символах, що тут дуже гостро постає питання паритетності», - додав він.

За словами В.ОГРИЗКА, в історії бували випадки, коли виникали великі дипломатичні скандали лише через те, що хтось вважав, ніби його неправильно посадили за стіл під час офіційного обіду. Він зазначив, що питання рівня та поваги до статусу є дуже важливими у дипломатії. “Тому людині, яка не повною мірою постає у цій якості, справді некомфортно під час проведення якихось заходів”, - сказав В.ОГРИЗКО.