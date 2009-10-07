Ющенко велів зробити невиїзними боржників Укрпромбанку і «Надра»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Державній прикордонній службі України (Держприкордонслужбі) ввести заборону на виїзд з України компаніям і фізичним особам, які мають неврегульовану кредитну заборгованість перед «Укрпромбанком» і банком «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, з таким дорученням Президент звернувся до представників Нацбанку під час наради з банкірами, присвяченої ситуації навколо «Укрпромбанку» і банку «Надра».

«Всі, хто мають неврегульовані відношення в частині погашення кредиту перед цими двома банками, повинні бути позбавлені можливості виїзду з України до повного погашення своїх зобов`язань», – сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до керівництва Держприкордонслужби.

При цьому він зазначив, що ця заборона має стосуватися як юридичних, так і фізичних осіб – великих недобросовісних позичальників «Укрпромбанку» і банку «Надра».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО доручив Національному банку України в п`ятиденний термін провести переговори з позичальниками «Укрпромбанку» і банку «Надра» і підготувати графік погашення ними кредитної заборгованості, а Генпрокуратурі – сформувати чорний список позичальників цих двох банків, які відмовляться погашати прострочену заборгованість.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстроване в 1989 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 9,47 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,982 млрд. грн., зобов`язання – 12,147 млрд. грн., статутний капітал - 836 тис. грн., власний капітал – «мінус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершив перше півріччя 2009 року зі збитками 4,603 млрд. грн., 2008 рік – з прибутком 17,912 млн. грн.

З 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» було введено тимчасову адміністрацію НБУ.

У вересні Міністерство фінансів і НБУ узгодили механізм передачі активів і пасивів фізичних осіб – вкладників «Укрпромбанку» до інших державних банків.

Сьогодні, 7 жовтня, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що «Укрпромбанк» буде ліквідовано, а його активи і пасиви буде переведено до «Родовід Банку».

ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов`язання – 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал – 797,573 млн. грн.

За підсумками першого півріччя 2009 року «Надра Банк» одержав збиток у розмірі 1,04 млрд. грн.

Найбільшими акціонерами банку «Надра» станом на 1 липня 2009 року були компанії «Novartik Trading Limited» (60,9967%) і «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

У банку «Надра» з 10 лютого 2009 року введено тимчасову адміністрацію. Тимчасовий адміністратор – Валентина ЖУКОВСЬКА.