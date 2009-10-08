Фракція НУ-НС не зможе прийняти рішення про вихід з коаліції

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО переконаний, що члени фракції “Наша Україна – Народна самооборона” за жодних обставин не приймуть рішення про вихід із коаліції з БЮТ і Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином сьогодні на прес-конференції він прокоментував заяви про вихід із коаліції двох депутатів від Української народної партії.

За його словами, сьогодні у НУ-НС є “проблема кворуму” і там навіть просто зібратись та ухвалити якісь рішення, не кажучи вже про рішення щодо виходу з коаліції, буде “дуже й дуже важко, практично неможливо”.

“Не буде такого рішення по дуже простій причині – тому, що абсолютна більшість депутатів з НУ-НС, навіть ті, хто не хочуть цієї коаліції і критично до неї ставляться, але вони позитивно ставляться до власного депутатського мандату і не хочуть припинити свій депутатський статус”, - сказав експерт.

Припинення існування коаліції, додав він, є серйозним кроком до розпуску Верховної Ради. “Тому думаю, що абсолютна більшість нунсівців на самогубство не піде”, - зазначив В.ФЕСЕНКО.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА пояснив такий крок представників УНП тим, що лідер цієї партії Юрій КОСТЕНКО заявив про свій намір брати участь у президентських виборах. Тому зараз, на думку експерта, Ю.КОСТЕНКО просто намагається дистанціюватися від проурядової коаліції, аби уникнути відповідальності за погіршення економічної ситуації в Україні.

Директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ також вважає, що вихід членів УНП із коаліції пов’язаний з намірами брати участь у президентських перегонах. За його словами, Ю.КОСТЕНКО “йде на президентські вибори, але відчуває, що після них на правому фланзі виникне нова конкуренція – хто буде кращим за ТЯГНИБОКА (лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК - УНІАН)”.

“От Ю.КОСТЕНКО і хоче бути кращим. А для цього потрібно критикувати уряд і йти на вибори, щоб заявити, що він буде представляти “правих”, - додав політолог.