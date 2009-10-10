Чутки про закриття газети "Флот України" - груба провокація

Чутки, поширені деякими ЗМІ та політиками про те, що перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ нібито дав доручення «ліквідувати» газету «Флот України», не відповідають дійсності і є грубою провокацією. Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.ТУРЧИНОВА.

Подібних розпоряджень не тільки ніколи не робилось, а й навіть не планувалось. Газета виходила і виходитиме, зазначили у прес-службі. О.ТУРЧИНОВ вважає вкрай важливою ту місію, яку «Флот України» виконує у Севастополі як єдина україномовна газета регіону, та радить політичним провокаторам не відволікати урядовців від справ своєю маячнею.

О.ТУРЧИНОВ сподівається, що політики, які стали джерелом брехливої інформації, вибачаться, а ЗМІ, які її поширили, поінформують свою аудиторію про реальний стан справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в УНІАН народний депутат України Ярослав КЕНДЗЬОР (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) закликав представників патріотичних, націонал-демократичних сил захистити від ліквідації єдину україномовну газету у Севастополі “Флот України”.

При цьому депутат надав копію доручення першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА до Міністерства оборони України, де йдеться про необхідність визначитися щодо доцільності подальшого функціонування деяких підприємств, установ та організацій, які є в управлінні військового відомства. Серед переліку 193-х таких об’єктів, які потенційно можуть бути ліквідовані або приватизовані, внесено й редакцію газети Військово-морських сил Збройних сил України “Флот України” (на базі видання також випускається часопис “Морська держава” – УНІАН).

Народний депутат наголосив, що “Флот України” є єдиним періодичним виданням, яке виходить у Севастополі українською мовою. “Ця газета є єдиним осередком українства для Збройних сил у Севастополі”, - сказав Я.КЕНДЗЬОР.

Він навів дані, що також у Севастополі діє видавництво “Флот Родины” Чорноморського флоту Росії, яке випускає десять проросійських газет. “І перший віце-прем’єр наважується підняти руку і ліквідувати газету українських моряків!”, – висловив своє обурення Я.КЕНДЗЬОР і закликав представників патріотичних, національно-демократичних сил не допустити ліквідації газети “Флот України”.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня під час відвідування навчань ВМС України у Криму Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що не допустить закриття видання “Флот України”. За його словами, видання в Криму газети українською мовою є принциповим з точки зору демонстрації української присутності на цій території.