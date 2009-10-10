Венеціанська комісія розкритикувала новий закон про вибори Президента

Венеціанська комісія висловила серйозне занепокоєння більшістю норм та пунктів закону про вибори Президента України.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це сказала заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у Конституційному Суді та у Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК, яка зараз перебуває на засіданні Європейської комісії «За демократію через право».

За її словами, у своєму висновку комісія висловила серйозне занепокоєння більшістю норм та пунктів закону про вибори Президента України. «Також Венеціанська комісія звернула увагу на важливі аспекти щодо врегулювання президентського виборчого законодавства у відповідності до демократичних норм», - зауважила М.СТАВНІЙЧУК, додавши: комісія схиляється до позиції, що окремі положення закону про вибори Президента мають бути переглянуті.

«Комісія відзначає той факт, що при перегляді закону про вибори Президента України мають бути враховані і попередні зауваження Європейської комісії «За демократію через право» щодо додержання виборчих норм виборчого законодавства», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК.

Заступник глави президентського Секретаріату зауважила, що висновки Венеціанської комісії були зроблені спільно з Парламентською комісією ОБСЄ і в більшій мірі співзвучні з пунктами вето Президента на закон про вибори глави Української держави.

«Венеціанська комісія і Парламентська комісія ОБСЄ готові надати допомогу Україні у зусиллях щодо приведення виборчого законодавства до демократичних норм та зобов’язань, які Україна має перед ОБСЄ та Радою Європи», - підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.