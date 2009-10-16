Міжпартійний з’їзд партій Виборчого Блоку лівих та лівоцентристських сил

У вівторок, 20 жовтня 2009 року, о 10.00 в приміщенні Міжнародного центру культури та мистецтва (м. Київ, вул. Інститутська, 1) відбудеться Міжпартійний з’їзд партій, що входять до Виборчого Блоку лівих та лівоцентристських сил - Комуністична партія України, Партія «Справедливість», політична партія «Союз Лівих Сил», Соціал-демократична партія України (об’єднана).

О 12.00 годині під час роботи з’їзду відбудеться прес-конференція лідерів партій, що увійшли до Виборчого Блоку лівих та лівоцентристських сил: Петра СИМОНЕНКА, Юрія ЗАГОРОДНЬОГО, Василя ВОЛГИ, Станіслава НІКОЛАЄНКА.

Вхід для журналістів виключно з 6-го під’їзду.