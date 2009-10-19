Сьогодні ЦВК візьметься за створення територіальних округів

19 жовтня Центральна виборча комісія розгляне питання щодо утворення територіальних виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у ЦВК, завтра о 14.30 розпочнеться засідання ЦВК, де планується розглянути, зокрема, питання про утворення територіальних виборчих округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

Також до порядку денного засідання планується включити питання щодо форми подань до складу виборчих комісій з підготовки і проведення виборів Президента України, встановлення низки форм виборчих документів тощо.