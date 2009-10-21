Експерт: морального права на владу не має жоден з політиків

Жоден із політиків зараз не володіє беззаперечним моральним мандатом на владу. Таке переконання Ярослава Лесюка, політтехнолога та автора помаранчевої символіки 2004 року. Навіть найхаризматичніша, найталановитіша, найвдаліша людина після того всього, що останнім часом відбулося в Україні, не має морального права заявити: "При мені все буде добре, а при інших – погано", стверджує Лесюк у своїй статті “Хто винен і що робити?” на “Українській правді.

“Пов’язувати майбутнє України лише з прізвищем – це те ж саме, що оцінювати цукерку за її обгорткою. Насправді прізвище майбутнього президента має другорядне значення. Першорядне ж – яким шляхом піде Україна...”

На думку політтехнолога, суспільство дозріло до того, щоб кожен кандидат в президенти сказав: "Я пропоную план дій, який разом із вами втілюватиму в життя. У ньому закладений інтерес нашої держави і інтерес кожного з нас. Ми разом це зробимо". Втім Лесюк констатує, що такого плана або немає ні в кого з кандидатів, або всі вони його старанно приховують.