Тарасюка завтра знову не пустять на Кабмін?

Уряд не змінив своєї думки щодо Бориса ТАРАСЮКА, і він не «є для нас міністром закордонних справ».

Про це завив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ на прес-конференції у вівторок.

«Я йому порадив, що, давай, не ускладнюватимемо зараз ситуацію. Все-таки на кону репутація держави. Для чого влаштовувати тут бійки і пробиватися з бійцями? Давай з тобою заспокоїмось, перш за все. Ситуація зовсім непроста», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому віце-прем`єр наголосив, що, таким чином під загрозою є репутація всієї країни.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 1 грудня ухвалила постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади керівника МЗС. Проте Шевченківський райсуд Києва припинив дію постанови, а Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ. Попри це Б.ТАРАСЮКА вже кілька разів не пускали на засідання Кабміну.

При цьому, під час нещодавнього візиту президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА до Києва, міністерство закордонних справ України представляв Б.ТАРАСЮК.