Тимошенко: не наша з вами провина, що поводир - в колекціях олігархів

Лідер Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, прем’єр-міністр Юля ТИМОШЕНКО вважає, що надії Майдану-2004 не справдились через низьку мораль влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на IX з’їзді ВО «Батьківщина», що відбувається на Майдані Незалежності.

«Не наша з вами провина спільна, і не провина країни, що той лідер, той поводир, якого ми обрали не став і не захистив країну так, як ми того очікували, а став просто одним з об’єктів в домашній колекціях наших місцевих українських олігархів серед старожитностей і керамічних слоників», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, саме через те країна не змогла рухатися. «Я завжди розділяю слова, які говоряться з усіх трибун з любов’ю до України і справжні справи, коли з початку 2005 року здавався газовий сектор України, коли знову повернулися до нечесних оборудок з майном, і коли знову лунали корупційні скандали», - заявила лідер «Батьківщини».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, люди вийшли на Майдан у 2004 році, захищаючи мораль у суспільстві та владі. «Думали, що висуваючи лідера, підтримуючи його всією країною, всім народом, ми отримаємо саме головне – це мораль, а отримали ми зовсім інше – можливо це яскраві походи на Говерлу, можливо це навіть розбудова музейних меморіалів, можливо це вишиті рушники, і все інше, що дороге нашому серцю. Але в той же час, якщо серце без моралі це вже не є справжнім патріотизмом. Там де немає моралі, там немає патріотизму», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.