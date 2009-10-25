На кордоні Колумбії знайшли мертву футбольну команду

Венесуельська поліція виявила на кордоні з сусідньою Колумбією тіла десяти чоловіків. Судячи з усього йдеться про гравців футбольної команди з колумбійського Лос Манісероса. Усі вони були викрадені просто під час гри два тижні тому.

Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на американський телеканал ABC, венесуельська поліція поки відмовляється підтвердити інформацію про те, що вбиті - справді викрадені футболісти. Проте керівник венесуельського штату Такіра Леоманьо Флорес розповів, що один гравець – 17-річний Мануель Кортес - все-таки вижив і розповів про те, що сталося.

За його словами, за кривавим злочином стоїть лівоекстремістське угруповання з Колумбії ELN (Армія національного звільнення), яким керує один під псевдом Клоун (El Payaso).

Напад на футбольний стадіон стався 11 жовтня. Невідомі викрали просто з поля цілу команду, у тому числі і двох легіонерів – громадян Венесуели і Перу. Повідомляється, що вони прибули до поля і силою примусили арбітра матчу сказати їм, хто грає за команду "Лос Манісерос". Після цього футболісти були відвезені в невідомому напрямі.

Пояснити причини викрадання поліції поки не вдалося. Не виключено, що гравців хотіли насильно залучити в банду. За іншою версією ELN таким чином хотіла продемонструвати свою силу. Представники цього угруповання і раніше відрізнялися невиправданою жорстокістю.

Натомість, за повідомленням колумбійського радіо Caracol, розстріляних не 10, а 15. Продавці солодощів - гравці любительської футбольної команди "Манісерос" були взяті в заручники в середу під час матчу і вбиті у п`ятницю. Можливо, бойовики помстилися торговцям солодощами за те, що за два тижні до того ті поранили одного з їх керівників під час побутового конфлікту. Серед загиблих - 12 колумбійців, два венесуельці і перуанець.

Вижити вдалося 18-річному колумбійцеві Мануелю Кортесу (Manuel Cortеs), який вдав мертвого після того, як йому прострілили праве плече і шию. За його словами, прибулих на кількох вантажівках бойовиків було близько 25: у них були рушниці й автомати, деякі з них були одягнені у футболки із зображенням Че Гевари.

"Нас протримали дві доби із зв`язаними руками під напівзруйнованим мостом. Потім виводили по одному на галявину і холоднокровно розстрілювали. Так, напевно, розправлялися фашисти з євреями в концентраційних таборах під час Другої світової війни", - цитує РІА "Новости".