Сьогодні Балога та Яценюк назвуть головні успіхи ”нової команди”
08:36, 28 грудня 2006Політика
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Брифінг відбудеться в Секретаріаті Президента
Сьогодні о 15.30 в Секретаріаті Президента відбудеться брифінг на тему: «Підсумки року та головні успіхи нової команди».
Як повідомили УНІАН у офіційному інтернет-представництві Президента України, у брифінгу візьмуть участь глава Секретаріату Віктор БАЛОГА, його перший заступник Арсеній ЯЦЕНЮК, заступники Олександр ЧАЛИЙ, Ігор ПУКШИН та Віктор БОНДАР, а також секретар РНБО Віталій ГАЙДУК.
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