Сьогодні Балога та Яценюк назвуть головні успіхи ”нової команди”

Сьогодні о 15.30 в Секретаріаті Президента відбудеться брифінг на тему: «Підсумки року та головні успіхи нової команди».

Як повідомили УНІАН у офіційному інтернет-представництві Президента України, у брифінгу візьмуть участь глава Секретаріату Віктор БАЛОГА, його перший заступник Арсеній ЯЦЕНЮК, заступники Олександр ЧАЛИЙ, Ігор ПУКШИН та Віктор БОНДАР, а також секретар РНБО Віталій ГАЙДУК.