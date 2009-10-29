Томенко про коаліцію, Банкову, Єханурова і деструктивні плани

Народний депутат України від БЮТ, заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО не вірить в реалізацію деструктивних планів із розвалу парламентської коаліції та відставки уряду.

Про це М.ТОМЕНКО заявив в інтерв`ю «Левому берегу».

За словами М.ТОМЕНКА, «на жаль, наші політики звикли діяти за принципом - спершу зруйнувати вщент те, що їм не подобається, потім - сісти й думати, як же бути далі. Хто так діє? Це хіба державницький підхід?».

Як зазначив М.ТОМЕНКО, «суть заміру Банкової з підписами (про зміну керівництва фракції «Наша Україна - Народна самооборона» - УНІАН) була в тому, щоб створити проблему всередині коаліції, відволікти нас на її рішення, ослабивши тим самим урядово-парламентську команду».

Але «в реалізацію цих деструктивних планів» віце-спікер не вірить. «Думаю, що існуючий сьогодні у ВР статус-кво збережеться до 17 січня. Розмови про АЗАРОВА або ЄХАНУРОВА як про «тимчасових» або «технічних» «виконуючих обов`язки прем`єр-міністра» - ненаукова фантастика», - говорить М.ТОМЕНКО.

На його думку, «єдина кадрова ініціатива, яка може виходити від Президента України Віктора ЮЩЕНКА найближчим часом, - представлення ЄХАНУРОВА на посаду голови Міноборони. Після того, як той оспорить у суді своє звільнення, зрозуміло. Згідно з логікою Банкової, це допоможе виставити нашу команду в непривабливому світлі».

На зауваження журналіста про те, що Президент ще може запропонувати Раді висловити недовіру Кабміну Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки в нього є таке право, М.ТОМЕНКО відповів: «Не думаю, що він ним скористається. Подібну ініціативу логічніше проявити «регіоналам», тільки двічі вони вже безуспішно намагалися відправити ТИМОШЕНКО у відставку. Не зібрати необхідної кількості голосів утретє... Ну, це вже просто не смішно».