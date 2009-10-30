Експерт: епідемію грипу можуть використати для зриву виборів

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що епідемія грипу в Західній Україні може бути використана як привід для введення надзвичайного стану і зриву майбутніх президентських виборів. Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, текст якого переданий УНІАН.

«Сьогодні вже цілком зрозуміло, що в швидкому проведенні виборів не зацікавлена політична група нинішнього Президента України, особистий рейтинг якого мізерно малий. Для того, щоб не просто відстрочити дату виборів, а зірвати їх, найімовірніше, під приводом пандемії нового штаму смертоносного грипу, на території України буде запроваджено надзвичайний стан», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, ініціатори зриву виборів заручаться підтримкою медиків, які, згідно з інструкціями при пандемії, введуть заборону на масові заходи, збори людей, і в цьому разі ні про яке проведення виборів не може бути і мови. «Таким чином, перенесення виборів на невизначений термін виглядатиме цілком логічним і доцільним кроком», - зазначає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів оголосив про запровадження карантину в дев`яти західних областях України. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи позачергове засідання Кабміну, зазначила, що на сьогодні у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях стан захворюваності на грип досяг епідеміологічного порогу. Також, за її словами, в сусідніх областях – Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій і Вінницькій, – є загроза поширення грипу. Серед іншого, прем`єр зазначила, що в регіонах карантину будуть скасовані всі масові заходи.