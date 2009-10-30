Тігіпко пропонує владі та бізнесу об'єднатися проти грипу

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО пропонує негайно організувати масштабні закупівлі протигрипозних препаратів та імуностимуляторів у вітчизняних і зарубіжних виробників за бюджетні кошти з подальшим розподіленням їх через лікарні та аптечні мережі за доступними для населення цінами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, він сказав: «Некомпетентні та популістські дії влади зробили населення беззахисним перед небезпечною епідемією».

«Спочатку парламент залишив країну без ліків, ухваливши закон про фіксацію цін на них на рівні 1 липня 2008 року. Більше 70% ліків, які використовуються в Україні, – препарати імпортного походження, а курс долара зріс з літа минулого року майже вдвічі. Потім уряд більше тижня спостерігав за тим, як помирають люди, дозволяючи епідемії безконтрольно поширюватися. Зараз аптеки порожні, а лік загиблих йде на десятки. Необхідне термінове запровадження карантинних заходів по всій країні», – вважає С.ТІГІПКО.

Він пропонує негайно організувати великомасштабні закупівлі протигрипозних препаратів та імуностимуляторів у вітчизняних і зарубіжних виробників за бюджетні кошти з подальшим розподіленням їх через лікарні та аптечні мережі за доступними для населення цінами. «Це саме та ситуація, коли зволікання до смерті подібне. Я закликаю бізнес і владу об`єднати зусилля для порятунку життя людей», - сказав С.ТІГІПКО.