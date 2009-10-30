Ющенко не скасував завтрашню поїздку до Львова

У Львові скасовано всі масові заходи до 91-ї річниці cтворення Західно-Української народної республіки.

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ.

Разом з тим львівський губернатор зазначив, що попередньо запланована на 31 жовтня поїздка глави держави Віктора ЮЩЕНКА до Львова не скасовується.

31 жовтня Президент України з робочою поїздкою перебуватиме у Львові, щоб провести робочу нараду з головами адміністрацій областей Західної України щодо ситуації із захворюванням на грип А/H1N1, повідомив М.КМІТЬ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з попередньою програмою поїздки, 31 жовтня під час робочої поїздки на Львівщину Президент України мав намір взяти участь у ІХ конференції ЛОО політичної партії «Наша Україна», а також - у церемонії покладання квітів до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям, у покладанні квітів до могили Богдана-Ігоря Антонича. Окрім цього, планувалося, що В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах з вшанування 65-х роковин смерті митрополита Андрея Шептицького та в урочистій академії з нагоди 91-ї річниці утворення ЗУНР у Львівському оперному театрі.