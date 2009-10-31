Литвин про грип, РНБО, політичну гарячку і прості речі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за доцільне оголошення надзвичайного стану в областях, де зареєстровано масове захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Я вважаю, що потрібно було б оголосити надзвичайний стан в цих областях», - сказав спікер. Він зазначив, що сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони була констатація фактів і «відсутність чіткого бачення, що потрібно робити».

«Розводять руками і розказують, що не потрібно робити замість того, щоб чітко сказати, що потрібно зробити», - сказав В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН переконаний, що дане питання буде обговорюватися у ВР України. «Думаю, що не уникнути того обговорення і у Верховній Раді України», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що «треба припинити використовувати ту біду у передвиборчих цілях, і припинити змагання хто перший добіжить і хто краще пообіцяє».

Він вважає, що всі інституції влади мають ухвалити спільне рішення щодо вирішення даної проблеми. «Це має бути комплексне всеохоплююче рішення, виходячи із ситуації, в якій опинилися люди і, без перебільшення, в якій опинилася країна», - сказав голова ВР.

На його думку, необхідно займати «бодай у цьому питанні одну позицію» всім гілкам влади.

В.ЛИТВИН вважає, що найперше необхідно робити прості речі, «в Тернополі вивезти сміття, включити тепло і дати людям гарячу воду».

В.ЛИТВИН наголосив, що «тиждень у ВР буде позначений тією проблемою і тією гарячкою, яка відмічена в політичній кампанії».