В Україні вже померли 48 людей, захворіли - більше 150 тисяч
Ющенко обіцяє не шкодувати ресурсів
В Україні станом на сьогодні на грип та ГРВІ захворіло 154,2 тис. осіб, померло 48 хворих, з них двоє дітей.
Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Львові під час наради щодо стану захворюваності на грип та ГРВІ, повідомляє Zaxid.net.
За його словами, на Львівщині хворіють 60,553 тис. осіб, з них 31 тис. – діти.
Президент уточнив, що 1,3 тис. хворих на Львівщині госпіталізовані, померло 16 осіб, з них 1 дитина.
Крім того, В.ЮЩЕНКО звернувся до політиків з вимогою припинити спекуляції на темі епідемії грипу.
Він наголосив, що політики мають звільнити місце в ефірі радіо і телебачення, а також на сторінках газет, для фахівців. Крім того, В.ЮЩЕНКО закликав ЗМІ публікувати лише правдиву інформацію і не нагнітати паніки.
«Кожна країна, яка потрапляла у схожу ситуацію, змінювала дисципліну у суспільстві. Ми теж маємо це зробити, - сказав він.
Глава держави закликав людей якнайчастіше залишатися вдома, не виходити без потреби на вулиці та користуватися засобами захисту, а також позбутися упереджень до медиків.
«Епідемія – це виклик, який має об’єднати всю Україну. Не буде пошкодовано жодних ресурсів, щоб ми впоралися з цим лихом», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.