У парламенті виступає Тимошенко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає у Верховній Раді щодо ситуації в Україні у зв’язку із поширенням грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, сьогодні народні депутати заслухають інформацію міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА з даного питання.

Перед заслуховуванням Ю.ТИМОШЕНКО голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН закликав народних депутатів не використовувати дане питання з політичною метою.

За його словами, «розуміючи, що ця тема безпрограшна під час виборчої кампанії, треба усвідомити одне - що ми повинні продемонструвати відповідальну розсудливість в обговоренні даного питання».

Як сказав В.ЛИТВИН, «судячи з того, що відбувається, якби не було цієї біди, то її варто було б придумати».

За його словами, це потрібно було б зробити з тією метою, «щоб закрити усі інші теми і списати усі інші проблеми нашого життя». Він закликав «до спокійної, зваженої і відповідальної розмови».

На даний час у сесійній залі у захисних масках перебувають троє депутатів - Олег ЛЯШКО і Сергій ШЕВЧУК (фракція БЮТ) та Іван СТОЙКО (фракція НУ-НС).

Також в урядову ложу у масці прийшов заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК, але пізніше зняв її.