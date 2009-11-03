Тимошенко завалить резерв марлею, порізаною на пов'язки
18:21, 03 листопада 2009Політика
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Прем`єр - на нараді в Івано-Франківську
Кабінет міністрів має намір поповнити запас марлі в мобілізаційному резерві на 10 млн. погонних метрів, і відразу ж віддати її на пошиття профілактичних пов`язок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську на нараді з питань боротьби з епідемією грипу сказала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
«Ми зараз на ті ж самі 10 млн. погонних метрів поповнюємо резерв, і вже ми не в марлі триматимемо, а відразу різатимемо на пов`язки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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