Тимошенко завалить резерв марлею, порізаною на пов'язки

Кабінет міністрів має намір поповнити запас марлі в мобілізаційному резерві на 10 млн. погонних метрів, і відразу ж віддати її на пошиття профілактичних пов`язок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську на нараді з питань боротьби з епідемією грипу сказала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми зараз на ті ж самі 10 млн. погонних метрів поповнюємо резерв, і вже ми не в марлі триматимемо, а відразу різатимемо на пов`язки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.