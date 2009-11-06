Черновецький відповів на докори про перевищення відпустки: я хворів

Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зізнався, що був у відпустці цього року на 11 днів більше, ніж передбачений термін щорічної оплачуваної відпустки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав у передачі «Готовий відповідати!» на телеканалі «Україна» в четвер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО попросили прокоментувати ситуацію, пов`язану з тим, що він цього року був у відпустці, за підрахунками представника аудиторії, 7 разів, і в цілому з 213 робочих цього року днів 69 – відсутній на роботі, правда, 33 дні з них – це була відпустка через хворобу.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, щойно в ЗМІ повідомили про те, що він більше часу перебував у відпустці, ніж йому належить, одразу ж запросив офіційні дані у відповідній службі адміністрації.

«Насправді я внаслідок хвороби – дійсно я хворів – перевищив відпустку на 11 днів», - сказав голова КМДА.

Але при цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що всі періоди відпусток були узгоджені з вищим керівництвом: «Підписує мені відпустку або Президент, або прем`єр-міністр. І щоразу ця процедура була дотримана».

За його словами, документи на відпустку підписувала «в окремих випадках і прем`єр-міністр, але здебільшого це був Президент України».