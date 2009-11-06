Балога прогнозує Ющенку третє місце на виборах
Політик розказав про хід своїх думок
Лідер партії «Єдиний Центр» Віктор БАЛОГА прогнозує, що на виборах Президента переможе голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
Про це він заявив в інтерв’ю журналу «Профіль».
«Прем’єр-міністр відповідає за економічну ситуацію в країні. Тих грошей, що у найближчий час прийдуть в Україну від МВФ – це 4 мільярди доларів – не вистачить, щоб закрити виплати пенсій та допомоги соціально незахищеним. Своїх грошей теж немає – дохідна частина бюджету цього року наповнюється на 40%. Грудень та січень покажуть, що в казначействі немає коштів на пенсії, і цей аргумент виявиться вирішальним у перемозі ЯНУКОВИЧА із ще більшим відривом від ТИМОШЕНКО, ніж це показують сьогоднішні рейтинги. Не на 10%, а думаю, на 13-14%», – заявив В.БАЛОГА.
При цьому, на його думку, третє місце на виборах Президента посяде нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО. «Адже він чинний Президент, і лише це дасть йому 5-7% голосів тих, хто традиційно голосує за владу, за стабільність, хто просто побоюється неминучих змін при ТИМОШЕНКО чи ЯНУКОВИЧУ», – вважає лідер ЄЦ.
«Багато хто проголосує за ЮЩЕНКА просто тому, що він не тероризував бізнес, не робив різких поворотів ані вліво, ані вправо. Він не зрадив тій ніші, яку зайняв з 2005 року. Так, йому не цікава економіка, йому не цікаве будівництво своєї партії. Але йому цікаве будівництво держави та гуманітарна сфера, важлива незалежність України… Він будує її такою, якою уявляє, і в нашому суспільстві є чималий відсоток людей, які готові голосувати за те, щоб це будівництво тривало», – зазначив В.БАЛОГА.
Він додав, що В.ЮЩЕНКО як не мав електорату у східних областях, так його і не завоював. Але на Галичині його рейтинг росте, як і в цілому на Західній Україні. Зростання також намічається і у Центрі. Саме тому, вважає політик, чинний Президент отримає на виборах 10-12% підтримки.