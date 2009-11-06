Балога прогнозує Ющенку третє місце на виборах

Лідер партії «Єдиний Центр» Віктор БАЛОГА прогнозує, що на виборах Президента переможе голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це він заявив в інтерв’ю журналу «Профіль».

«Прем’єр-міністр відповідає за економічну ситуацію в країні. Тих грошей, що у найближчий час прийдуть в Україну від МВФ – це 4 мільярди доларів – не вистачить, щоб закрити виплати пенсій та допомоги соціально незахищеним. Своїх грошей теж немає – дохідна частина бюджету цього року наповнюється на 40%. Грудень та січень покажуть, що в казначействі немає коштів на пенсії, і цей аргумент виявиться вирішальним у перемозі ЯНУКОВИЧА із ще більшим відривом від ТИМОШЕНКО, ніж це показують сьогоднішні рейтинги. Не на 10%, а думаю, на 13-14%», – заявив В.БАЛОГА.

При цьому, на його думку, третє місце на виборах Президента посяде нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО. «Адже він чинний Президент, і лише це дасть йому 5-7% голосів тих, хто традиційно голосує за владу, за стабільність, хто просто побоюється неминучих змін при ТИМОШЕНКО чи ЯНУКОВИЧУ», – вважає лідер ЄЦ.

«Багато хто проголосує за ЮЩЕНКА просто тому, що він не тероризував бізнес, не робив різких поворотів ані вліво, ані вправо. Він не зрадив тій ніші, яку зайняв з 2005 року. Так, йому не цікава економіка, йому не цікаве будівництво своєї партії. Але йому цікаве будівництво держави та гуманітарна сфера, важлива незалежність України… Він будує її такою, якою уявляє, і в нашому суспільстві є чималий відсоток людей, які готові голосувати за те, щоб це будівництво тривало», – зазначив В.БАЛОГА.

Він додав, що В.ЮЩЕНКО як не мав електорату у східних областях, так його і не завоював. Але на Галичині його рейтинг росте, як і в цілому на Західній Україні. Зростання також намічається і у Центрі. Саме тому, вважає політик, чинний Президент отримає на виборах 10-12% підтримки.