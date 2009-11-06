ЧФ Росії заявляє, що пропажі секретних документів не було

Чорноморський флот Росії провів ретельну службову перевірку, яка не виявила недостачі секретних документів у частинах і на кораблях флоту.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в силових структурах.

За словами співбесідника агентства, офіцери почали перевіряти документацію відразу після того, як українська сторона оголосила, що якісь громадяни принесли до СБУ папери з секретами чорноморців.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що днями жителі Севастополя знайшли і передали СБУ близько 10 секретних документів Чорноморського флоту Росії, які пізніше було передано співробітникам ФСБ.