ЧФ Росії заявляє, що пропажі секретних документів не було
17:55, 06 листопада 2009Політика
1921 0
Провели службову перевірку
Чорноморський флот Росії провів ретельну службову перевірку, яка не виявила недостачі секретних документів у частинах і на кораблях флоту.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в силових структурах.
За словами співбесідника агентства, офіцери почали перевіряти документацію відразу після того, як українська сторона оголосила, що якісь громадяни принесли до СБУ папери з секретами чорноморців.
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що днями жителі Севастополя знайшли і передали СБУ близько 10 секретних документів Чорноморського флоту Росії, які пізніше було передано співробітникам ФСБ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter