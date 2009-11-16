У Русі кажуть, що всупереч рішенню з'їзду, більшість підтримає Ющенка

2/3 членів Народного Руху України висловлююються за підтримку Віктора Ющенка на президентських виборах. Про це журналістам заявив народний депутат, член фракції «Наша Україна- Народна Самооборона» Ярослав Кендзьор.

«Таке рішення прийняли - Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Полтавська, Харківська та Закарпатська організації, у яких сконцентровано більшість партійців», - нагадав Кендзьор.

За його словами, більшість організацій НРУ, всупереч рішенню З’їзду, підтримуватимуть на виборах діючого Президента, адже Віктор Ющенко стоїть на національно-демократичних позиціях, пам’ятаючи про принципи та ідеали В’ячеслава Чорновола.

Народний депутат наголосив, що процес розвалу НРУ завершився 24 жовтня цього року, в той момент, коли на з’їзді партії було прийнято рішення про підтримку Тимошенко.

«Десятки осередків Руху наївно сподівалися, що Борис Тарасюк зважить на їх протести і не поведе організацію в політичні союзи з БЮТ, - говорить Кендзьор. – Однак Тарасюк лише до певного часу грав роль українського патріота, яку він завершив, привівши партію до повного знищення».

«Інші організації будуть визначатися зі своєю долею, бо перебувати в структурі НРУ за сьогоднішнього керівництва, за повної деградації членів політради та центрального проводу є неможливим», - підкреслив народний обранець.