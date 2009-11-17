Противсіх відмовився від охорони: оцей мільйон віддайте в моє село

Кандидат у Президенти України Василь ПРОТИВСІХ відмовляється від державної охорони на час проведення президентської виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу біля Національного банку України.

“Я відмовляюсь від охорони. Ця охорона коштує близько мільйона, оцей мільйон віддайте у моє село Олешків і хай люди вам скажуть дякую. Від чого мене охороняти і від кого? Від людей, від народу?”, - сказав В.ПРОТИВСІХ.

На уточнююче запитання журналістів, чому він проводить цей брифінг саме біля НБУ, В.ПРОТИВСІХ відповів: “Тут національне багатство нашого народу, і хай охороняють національне багатство народу”.

Крім того, він пообіцяв в найближчі дні познайомити журналістів зі своєю командою та запросити у свій офіс.

Як повідомлялося, згідно з Законом “Про вибори Президента України”, держава забезпечує охорону кандидатів на пост Президента України під час виборчого процесу відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб".

Довідка УНІАН. 6 листопада ЦВК зареєструвала громадянина Василя ПРОТИВСІХ кандидатом на пост Президента України. Згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, В.ПРОТИВСІХ у 2008 році мав дохід у розмірі 238 тис. 368,70 грн., яких 234 тис. 368,70 грн. – це зарплата та 4 тис. грн. - матеріальна допомога.

В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорту 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК.

В.ПРОТИВСІХ є президентом Івано-Франківської торгово-промислової палати.