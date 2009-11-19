Сьогодні Тимошенко поговорить з Путіним про науку і техніку

Сьогодні, 19 листопада, в Ялті відбудеться засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

Засідання проведуть прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН.

До порядку денного засідання російсько-української комісії включені, зокрема, питання співпраці в атомній енергетиці, промисловості, транспорті, авіаційній промисловості, космічній промисловості, агропромисловому комплексі, науці і техніці та інші.

За підсумками очікується підписання протоколу засідання.

Як повідомлялося, вчора Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що під час зустрічі в Ялті "газові" питання не обговорюватимуться.