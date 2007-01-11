ВР відмовилася заборонити конфіскацію житла за житлово-комунальні борги

Верховна Рада України відмовилась заборонити конфіскацію житла за борги за житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні законопроекту «Про внесення змін до закону України «Про виконавче провадження» щодо заборони конфіскації житла за борги по житлово-комунальним послугам для населення України» проголосували 212 народних депутатів із 442 зареєстрованих у залі.

Законопроект передбачає внесення змін до закону, що встановлює заборону звернення стягнення за виконавчими документами на житлове приміщення за наявності певних умов, а саме: громадяни постійно проживають в ньому, в тому числі мають бути зареєстровані у цьому житлі; їх сукупний місячний доход має бути нижчим за встановлений законом прожитковий мінімум; наявність боргів, що виникли внаслідок несвоєчасної плати за утримання житла та комунальної плати, і звернення стягнення щодо них; наявність перед громадянами заборгованості із заробітної плати, пенсій, соціальних виплат та компенсації витрат від знецінення грошових заощаджень, інших видів доходу; якщо ці громадяни не відмовлялися від укладання договору про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги.

При цьому дія вказаної заборони має тимчасовий характер: до погашення заборгованості перед ними із заробітної плати, пенсій, соціальних виплат та компенсації витрат від знецінення грошових заощаджень.

Після першого невдалого голосування депутати відправили законопроект на повторне перше читання, за це проголосували 239 з 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ ініціює заборону конфіскації житла за борги за житлово-комунальні послуги.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у зв’язку з непомірним, за її словами, зростанням комунальних тарифів у людей в різних регіонах України накопичуються борги, під які у них потім намагаються забрати житло і продати його.

«Ми хочемо сьогодні зупинити цю ситуацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.