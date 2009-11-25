Герман не може пробачити Тігіпку «втечу» зі штабу у 2004-ому

Партія регіонів не має наміру вести переговори з кандидатом у Президенти Сергієм ТІГІПКОМ про підтримку кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА у разі виходу лідера Партії регіонів у другий тур виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один із лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на прес-конференції.

Він сказав, що про людину судять за її вчинками. За словами депутата, для того, щоб вести переговори з С.ТІГІПКОМ, «він повинен змусити з собою рахуватися, він повинен переконати, що він економічно ефективний». «Поки з досвіду 2004 року не переконав він нас», - додав Б.КОЛЕСНІКОВ .

Він також сказав, що про те, технічний або нетехнічний кандидат у Президенти С.ТІГІПКО, знають тільки двоє людей – Юлія ТИМОШЕНКО і Сергій ТІГІПКО, тому, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, про це слід запитувати у когось із них.

У свою чергу присутня на прес-конференції народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявила, що зараз у рекламі на телебаченні С.ТІГІПКО виглядає дуже симпатично. «Якби я не бачила, як ТІГІПКО тікав зі штабу ЯНУКОВИЧА після другого туру президентських виборів (2004 року), якби я не порівнювала ці дві картинки: красивий ТІГІПКО зараз у роликах і переляканий ТІГІПКО після другого туру президентських виборів, то, мені здається, щоб бути Президентом, людина повинна бути спочатку не боягузом», - сказала Г.ГЕРМАН.

«Ну, чоловік хоча б чоловіком повинен бути», - додав Б.КОЛЕСНІКОВ.