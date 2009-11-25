Гриценко каже, що депутатам заважають працювати партійні вожді

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО прогнозує “обвал” рейтингів провідних політиків і нормалізацію роботи парламенту після виборів глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКО, про це він заявив в ефірі державної телерадіокомпанії “Крим” у Сімферополі.

“Я не буду розпускати парламент у перший же день, якщо стану Президентом, як це обіцяють зробити інші кандидати”, - заявив він.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що “після президентських виборів рейтинги провідних політиків “обваляться”, а їхні політичні сили почнуть поводитися по-іншому, бо вже зараз всередині фракцій парламенту немає єдності”.

“Насправді, до Верховної Ради потрапили люди, більшість з яких має намір нормально працювати. Однак партійні вожді не дають їм цього робити”, - констатував кандидат на пост Президента.

За його словами, прикладом такої продуктивної роботи є очолюваний ним комітет з питань нацбезпеки і оборони.

“Як голова комітету, я не підбирав депутатів – їх направили політичні сили. Однак, наш комітет працює як годинник, приймає абсолютно нормальні рішення. Так само й увесь парламент за бажання може працювати”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, якщо глава держави внесе на розгляд Верховної Ради пакет рішень, спрямованих на створення робочих місць, підтримку підприємництва, підвищення авторитету країни, зміцнення безпеки, покращення добробуту і стабільності людей, то депутати обов’язково його підтримають.

“Якщо ж народні обранці не проголосують за такі законопроекти – тоді необхідно буде призначені дострокові парламентські вибори”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.