ГПУ нагадує: факт умисного отруєння Ющенка у 2004 році повністю доведений

Генеральна прокуратура України спростовує звинувачення Тимчасової слідчої комісії ВР у нібито масштабних фальсифікаціях розслідування обставин отруєння у 2004 році кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби Генпрокуратури, 24 листопада Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА та з’ясування причин і виявлення осіб, винних у зволіканні з розслідуванням кримінальної справи і передачею матеріалів до суду, розповсюджено прес-реліз, у якому Генеральну прокуратуру звинувачено начебто у введенні української та світової громади в оману з приводу факту отруєння, а співробітників Генеральної прокуратури – у масштабних фальсифікаціях розслідування.

У зв’язку з цим прес-служба Генеральної прокуратури уповноважена заявити, що факти, викладені Тимчасовою слідчою комісією ВР, не відповідають дійсності, а звинувачення, висунуті комісією, є голослівними і не ґрунтуються на матеріалах кримінальної справи.

Слід зазначити, йдеться у заяві, що з метою збереження таємниці досудового слідства Генеральною прокуратурою України було відмовлено комісії ВР у її численних запитах відносно доступу до матеріалів справи, а також щодо розкриття даних, які відносяться до предмета розслідування у справі і зібраних доказів, а тому комісія не володіє даними про хід досудового слідства у справі.

Генеральна прокуратура вкотре наголошує на тому, що факт умисного отруєння кандидата в президенти В.ЮЩЕНКА у 2004 році повністю доведений зібраними у справі доказами, і будь-які інсинуації навколо цього, що чиняться особами, які не мають достатньої обізнаності про наявні докази, не заслуговують на увагу.

Генеральна прокуратура відзначає, що розслідування у кримінальній справі здійснюється на належному професійному рівні і проводиться активно, системно та планомірно. У ході слідства ґрунтовно перевірялись різні версії злочину, у тому числі й ті, що публічно оголошувались Тимчасовою слідчою комісією ВР України.

Стан слідства перебуває на постійному контролі керівництва Генеральної прокуратури України, йдеться у заяві.