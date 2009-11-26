Рада не дала Тимошенко «грипозний» мільярд
11:35, 26 листопада 2009Політика
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За подолання вето голосував 231 нардеп
Верховна Рада сьогодні на своєму позачерговому засіданні не подолала вето Президента Віктора ЮЩЕНКА на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.
Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето проголосував лише 231 народний депутат (при необхідних 300 – УНІАН) із 316 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
За подолання вето проголосували майже в повному складі фракції БЮТ, КПУ та Блоку Литвина.
З фракції “Наша Україна – Народна самооборона” «за» проголосувало 32 народних депутати. Фракція Партії регіонів не голосувала за дане рішення в повному складі.
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