Харківський мер дав відповідь ”лже-патріотам”

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН назвав «лже-патріотами» тих, хто заявляє про заборону з боку влади освячувати священикам Української автокефальної православної церкви воду на свято Богоявлення у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, за словами М.ДОБКІНА, «місцева влада Харкова не ставить під сумнів задоволення релігійних прав громадян міста, що гарантовані їм Конституцією України. Тому ніякого рішення з приводу відмови представникам релігійних громад міста у проведенні літургій та освячення води у день Богоявлення міська влада не ухвалювала».

«Непорозуміння у часі проведення літургій представниками різних конфесій, яке представники УАПЦ намагалися роздмухати у міжконфесійну ворожнечу, - заявив М. ДОБКІН, - не має ніяких підстав». Він повідомив, що «28 грудня 2006 року представники УАПЦ подали до міської влади п’ять заяв на проведення літургій та освячення води у день Богоявлення. Чотири з них було задоволено відразу. Щодо місця проведення останньої - у Саржиному Яру - то на цей час і місце 26 грудня 2006 року була подана заява від представників УПЦ Московського патріархату, що і була задоволена міською владою».

«Враховуючи побажання віруючих УАПЦ і бажання кожної віруючої людини у святий для православних день - Свято Хрещення Господнього, 19 січня - відвідати святкові літургії й освятити воду, міська влада ухвалила рішення про те, що з 9.00 до 14.00 у Саржиному Яру відбудеться освячення води і літургія для віруючих УПЦ Московського патріархату, а з 15.00 відбудеться літургія для представників УАПЦ».

«Прикро, що деякі горе-патріоти намагаються створювати проблеми там, де їх не було і не може бути. Міська влада Харкова не допустить міжрелігійної ворожнечі, як би цього не хотілося представникам окремих, псевдо-патріотичних політичних сил», - заявив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-центр консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ заявив, що священикам Української православної автокефальної церкви заборонено освячувати воду у Харкові на свято Богоявлення.

Прес-секретар Харківського міського голови Вікторія МАРЕНИЧ підтвердила, що міськвиконком справді відхилив лист-заявку щодо освячення священиками УАПЦ води 19 січня в Саржиному Яру, який надійшов 28 грудня. За її словами, підставою для відмови стало те, що такий же лист-прохання щодо освячення води в Саржиному Яру надійшов раніше - 26 грудня - від Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Оскільки міськвиконком до того вже задовольнив заявку священиків УПЦ Московського патріархату, а УАПЦ подала свою на два дні пізніше – «прохання останньої і було відхилене», сказала В.МАРЕНИЧ.