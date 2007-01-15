Тарасюк виступив у Чехії з доповіддю про НАТО

19:40, 15 січня 2007
Політика
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...наголосивши на незмінності курсу України

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК у рамках офіційного візиту до Чеської Республіки виступив у великому залі МЗС Чеської Республіки з доповіддю на тему: „Україна на шляху до НАТО та ЄС”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, захід був організований провідною чеською неурядовою організацією „Асоціація з міжнародних питань” спільно з Чеською євроатлантичною Радою.

Численну аудиторію слухачів складали представники урядових структур та неурядових організацій, політологи, дипломати, акредитовані в Празі, викладачі та студенти Карлового університету, представники провідних ЗМІ Чехії.

У своїй промові Б.ТАРАСЮК наголосив на незмінності зовнішньополітичного курсу нашої держави, ознайомив із станом та перспективами розвитку відносин України з Євросоюзом та Північноатлантичним Альянсом, а також із завершенням процесу приєднання України до Світової організації торгівлі. Він висловив сподівання на підтримку Чеською Республікою стратегічного курсу нашої держави, спрямованого на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

 

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