Ющенка цікавить, скільки насправді заробляє Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО оприлюднити чесну декларацію про доходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками національно-культурних товариств Житомирщини.

«Чому вона не може чесно задекларувати, що у неї є?», - запитав В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре розкритикував діяльність прем’єр-міністра в різних сферах, в тому числі відсутності реформ. В.ЮЩЕНКО зауважив, що коли проїзджав через Житомир, то бачив на кожному другому стовпі рекламу Ю.ТИМОШЕНКО – «Вона працює». «Так ось, я вам хочу сказати, що вона працює некваліфіковано», - наголосив Президент.