Тарасюк переконаний у перемозі

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявляє, що він налаштований на продовження активної роботи на посаді міністра закордонних справ.

Про це Б.ТАРАСЮК сказав в інтерв’ю радіо “Свобода” під час свого офіційного візиту в Чеську Республіку.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, що “з огляду на ті хмари, які збираються над його головою у Києві, чи є відчуття, що це прощальний візит у Золоту Прагу», Б.ТАРАСЮК відповів: “Ні. У мене на цей рік досить інтенсивна програма і графік візитів. Так що я налаштований на продовження активної та серйозної роботи на посаді міністра закордонних справ”.

Він зазначив, що перебуває на посаді міністра закордонних справ на законних підставах.

”Рішення ВР, яке було ухвалене всупереч законодавству та Конституції, оскаржене мною в суді. Суд має розглянути справу цього тижня, а КСУ лише вправі поставити остаточну крапку в цьому питанні. Я переконаний в правоті своїй, переконаний, що я переможу», - сказав він.

На запитання про те, чи може він гідно відстоювати міжнародні інтереси України, якщо інші члени українського уряду не вважають його міністром і не пускають на засідання уряду, Б.ТАРАСЮК сказав, що не поширював би це на всіх членів уряду. “Можу назвати лише двох членів уряду, які займалися цією антизаконною діяльністю”, - додав він. Б.ТАРАСЮК також зазначив, що під час новорічних та різдвяних свят отримав дуже багато поздоровлень, в тому числі від членів уряду, які однозначно зверталися до нього як до міністра закордонних справ. Зокрема, Б.ТАРАСЮК отримав привітання він новопризначеного міністра з надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що в нього є намір та бажання гідно відстоювати інтереси України, але він хотів би, щоб йому не заважали це робити.

”Тому що через те, що заважали, у минулому році не були здійснені декілька дуже важливих візитів, які мали інтерес не для Бориса ТАРАСЮКА, не для міністра закордонних справ, навіть не для МЗС, а для України”, - додав він.

Міністр нагадав, що через перешкоди, які чинив Кабінет Міністрів, йому не вдалося здійснити візити до Бельгії, Швейцарії та Алжиру.

”Мова йде про те, що чинилися різного роду фінансові перешкоди на шляху здійснення візиту, а це був комплексний візит, скажімо, в Алжир. Тому вважаю, все буде нормально, після рішення Конституційного Суду пристрасті і емоції вгамуються», - сказав він.