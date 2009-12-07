Ющенко публічно відмовився бути прем’єр-міністром у Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не буде прем’єр-міністром, якщо програє президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я відверто хочу вам сказати – прем’єр-міністром я не буду», - зауважив Президент.

Він попросив політиків заспокоїтись і не поширювати неправдиві чутки з цього приводу. «Я українець, я не хохол, і хочу сказати твердо і ясно - в інтригах з тими силами, які не працюють на Україну, я ніколи не був і ніколи не буду», - сказав В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про його домовленість з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про те, що він обійме посаду прем’єр-міністра після перемоги лідера Партії регіонів на президентських виборах.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зауважив, що не буде прем’єр-міністром тому, що залишиться Президентом.

«Я хочу, щоб ви повірили моїм словам, я самодостатній у боротьбі, якщо я цій нації викладаю те, від чого я горю і страждаю, і якщо нація це зрозуміє і підтримає - я прийду поклонюся нації і скажу, що до кожної клітинки я буду слугувати вам”, - запевнив В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим, додав він, “може бути інша відповідь - що нація зробить інший вибір”. “Я скажу, що для мене особисто це не є трагедія, я думаю, моя сім’я буде дуже втішена», - сказав Президент.