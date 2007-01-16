Програма перебування Ющенка у Донецьку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 17 січня здійснить одноденну робочу поїздку до Донецької області.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, глава держави відвідає Донецький національний університет, де зустрінеться з ректорами вищих навчальних закладів Донеччини та виступить перед студентами.

Також глава держави відвідає завод АТ «Норд» та візьме участь у нараді з адміністративно-господарським активом Донецької області.

Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Донецької обласної державної адміністрації за телефонами: 8(062) 90 73 40 та 335 35 90.