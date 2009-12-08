У Києві «Шкода» збила на зебрі чотирьох школярів

У Києві біля станції метро "Петрівка" автомобіль "Шкода" збив чотирьох школярів. Про це повідомляє ТСН.ua

Інцидент трапився біля ринку "Петрівка". Четверо учнів однієї столичної школи (три учні п`ятого класу і один семикласник) переходили дорогу по пішохідному переходу до "Макдональдсу". У цей час з-за повороту з Московського проспекту вилетіла срібляста "Шкода" і збила відразу чотирьох хлопців.

"Швидка" забрала дітей в "Охматдит" та лікарню № 2. Від наїзду постраждали всі четверо. У трьох синці та подряпини, а четвертого підлітка залишили під наглядом лікарів з підозрою на струс мозку.

Як пояснив інспекторам ДАІ водій - мешканець Київської області і працівник одного з комерційних банків, - він їхав на базар за головним убором. По поведінці чоловіка можна було зрозуміти, що він шокований тим, що сталося. Виправдовувався: хлопців не бачив, ніби-то вони вискочили на "зебру" несподівано. Чи так це було насправді - розбиратимуться у районному управлінні ДАІ і міліції.

Очевидці твердять, що маршрутка зупинилася пропустити дітей, а водій "Шкоди" - вирішив проскочити. Поки ж водійські права у порушника забрали, а його машину відігнали на штрафмайданчик. Експертиза показала, що на момент ДТП він був тверезий.