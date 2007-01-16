Герман: Кушнарьову прострелили печінку

Один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов отримав вогнепальне поранення під час полювання.

За словами члена фракції Партії регіонів Ганни Герман, на даний час Кушнарьов знаходиться в реанімації, у нього прострелена печінка.

Вона розповіла, що депутат був поранений уже після того, як повертався з полювання і "хтось вистрілив".

За словами депутата, поранення серйозне. Герман не змогла відповісти на питання, хто був поряд з Кушнарьовим, коли сталася трагедія. Вона також зазначила, що не знає деталей інциденту.

Водночас Герман висловила сподівання, що "це прикра випадковість, а не щось інше".

"Євген Кушнарьов – це дуже важлива фігура у фракції і в Партії регіонів, щоб траплялися подібні випадковості", - сказала вона.

За повідомленням ЦГЗ МВС у Харківській області, депутат був поранений під час полювання в Ізюмському районі.

За даними начальника прес-служби МВС Костянтина Стогнія, депутат отримав вогнепальне поранення із мисливської рушниці, повідомляють Українські новини.

Водночас у лікарні міста Ізюм Харківської області "Українській правді" підтвердили, що Кушнарьова було доставлено саме до них.

На номері мобільного телефона Кушнарьова "Українській правді" повідомили, що станом на 18:15 відбувається операція: "Триває операція, яка закінчиться за півгодини. Лікарі кажуть, що стан Євгена Петровича стабільний".

Нагадаємо, що раніше начальник Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної держадміністрації Олександр НЕЧИПОРЕНКО повідомив кореспонденту УНІАН, що «операція закінчилася о 15.30 і зараз Євген КУШНАРЬОВ перебуває у реанімації».

На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з першим заступником начальника кримінальної міліції Харківської області Валентин Фесюнин.