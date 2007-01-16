Герман: Кушнарьову прострелили печінку
За словами депутата, поранення серйозне
Один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов отримав вогнепальне поранення під час полювання.
За словами члена фракції Партії регіонів Ганни Герман, на даний час Кушнарьов знаходиться в реанімації, у нього прострелена печінка.
Вона розповіла, що депутат був поранений уже після того, як повертався з полювання і "хтось вистрілив".
За словами депутата, поранення серйозне. Герман не змогла відповісти на питання, хто був поряд з Кушнарьовим, коли сталася трагедія. Вона також зазначила, що не знає деталей інциденту.
Водночас Герман висловила сподівання, що "це прикра випадковість, а не щось інше".
"Євген Кушнарьов – це дуже важлива фігура у фракції і в Партії регіонів, щоб траплялися подібні випадковості", - сказала вона.
За повідомленням ЦГЗ МВС у Харківській області, депутат був поранений під час полювання в Ізюмському районі.
За даними начальника прес-служби МВС Костянтина Стогнія, депутат отримав вогнепальне поранення із мисливської рушниці, повідомляють Українські новини.
Водночас у лікарні міста Ізюм Харківської області "Українській правді" підтвердили, що Кушнарьова було доставлено саме до них.
На номері мобільного телефона Кушнарьова "Українській правді" повідомили, що станом на 18:15 відбувається операція: "Триває операція, яка закінчиться за півгодини. Лікарі кажуть, що стан Євгена Петровича стабільний".
Нагадаємо, що раніше начальник Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної держадміністрації Олександр НЕЧИПОРЕНКО повідомив кореспонденту УНІАН, що «операція закінчилася о 15.30 і зараз Євген КУШНАРЬОВ перебуває у реанімації».
На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з першим заступником начальника кримінальної міліції Харківської області Валентин Фесюнин.