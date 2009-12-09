У Яценюка думають, що скоро НБУ друкуватиме гроші по дзвінку з Банкової

Накопичений дисбаланс між зростанням економіки і соціальних виплат є настільки великим, що ані Партія регіонів, ані БЮТ не зможуть більше підкуповувати виборців підвищенням соціальних стандартів.

Про це пише у своїй статті на сайті From-ua.comдовірена особа кандидата у президенти Арсенія ЯЦЕНЮКА, заступник голови партії “Фронт змін” Андрій ПИШНИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, він зазначив, що в умовах падіння економіки уряд не зможе відшукати інших джерел покриття бюджетного дефіциту, окрім як емісією гривні. Водночас А.ПИШНИЙ зазначає, що “це не турбує постачальників основних кандидатів у президенти – Партію регіонів і БЮТ”, оскільки, “за їхніми розрахунками, політик, який очолить країну після виборів Президента, зможе згідно з Конституцією внести до Верховної Ради України кандидатуру нового голови Національного банку, який із вдячності за своє призначення завжди і в будь-якому обсязі друкуватиме гроші для задоволення соціальних потреб громадян по дзвінку з вулиці Банкової”.

А.ПИШНИЙ вважає, що населенню від виконання цих обіцянок “легше не стане, оскільки зростання соціальних платежів, що випереджає темпи зростання виробництва, призведе лишень до поглиблення кризи”. “Якщо врахувати, що обсяг готівкових грошей у громадян сьогодні складає 150 млрд. грн., то подвоєння цієї суми за рахунок емісії призведе просто до катастрофічного обвалу курсу гривні та зростання цін, а, отже, до ще більшої бідності громадян», - додав він.

А.ПИШНИЙ зазначає, що, “з одного боку, новий виток зубожіння населення в країні йде нібито на благо діючій політичній системі, оскільки посилює залежність громадян від влади”, але з іншого – “накопичений дисбаланс між зростанням економіки і соціальних виплат є настільки великим, що ані “Регіони”, ані БЮТ, як основні постачальники кандидатів у президенти, не зможуть більше підкуповувати виборців підвищенням соціальних стандартів”.

Він наголосив, що в такій ситуації станеться “перелом”, оскільки “втративши можливість бюджетного підкупу виборців, діюча політична система зруйнує сама себе, оскільки не володіє іншими механізмами збереження влади, окрім соціального популізму”. На думку А.ПИШНОГО, “це й може стати відправною точкою для формування нових потреб у виборців, яким доведеться шукати нові політичні сили, здатні вивести економіку з петлі кризи”.

А.ПИШНИЙ вважає, що головною заслугою кризи буде те, відбудеться не тільки усвідомлення проблем, які є в країні, але й розпочнеться їх розв’язання.

“Іншого виходу із зачарованого кола бідності, аніж новий курс на модернізацію країни, зміцнення її обороноздатності, розвиток великотоварного аграрного сектору та створення освіченої, здорової нації, Україна не має”, - зазначає А.ПИШНИЙ. При цьому він додав, що “чим раніше українські політики та виборці зрозуміють це – тим краще».