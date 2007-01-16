Іноземні військові частини перебуватимуть в Україні згідно з планом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом відповідно до статті 107 Конституції України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 грудня 2006 року «Про План проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та поза її межами в 2007 році».

Текст указу оприлюднило Офіційне інтернет-представництво глави держави.

Згідно з рішенням РНБО та відповідно до Плану проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та поза її межами в 2007 році, передбачається провести «на території України – двостороннє українсько-російське навчання чергових сил з протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України та Військово-Повітряних Сил Російської Федерації, командно-штабне навчання із залученням військ «Репід Трайдент – 2007», українсько-бельгійське тактичне навчання, спільне тактичне навчання Повітряних Сил Збройних Сил України та Повітряних сил США «Комбайнд Еффорт – 2007», тактичне навчання військово-морських сил «Сі Бриз – 2007»». Поза межами України – тактичне навчання аеромобільних підрозділів «Козацький степ – 2007», тактичне навчання «Південь – 2007», тактичне навчання механізованих (мотопіхотних) підрозділів Збройних Сил України та Словацької Республіки, багатонаціональне навчання підрозділів зв`язку «Комбайнд Ендевор – 2007», багатонаціональне тактичне військово-медичне навчання «Медкер – 2007», оперативно-тактичне навчання військово-морських сил держав Чорноморського регіону «БЛЕКСІФОР – 2007», багатонаціональне навчання військово-повітряних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць Програми «Партнерство заради миру» «Кооператив Арчер – 2007», багатонаціональне навчання сухопутних військ держав – членів НАТО та держав – учасниць Програми «Партнерство заради миру» «Кооператив Лансер – 2007», навчання зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України з бойовою стрільбою.

Цим документом Міністерству закордонних справ України разом з Міністерством оборони України доручено внести у місячний строк до Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях.